> Fünf mobile Impfteams starten aktuell täglich vom Zentralen Impfzentrum in Patrick-Henry-Village, um die Bewohner und Mitarbeiter von Alten- und Pflegeeinrichtungen in Heidelberg, dem Rhein-Neckar-Kreis, im Neckar-Odenwald-Kreis und im nördlichen Kreis Karlsruhe zu impfen. Die Teams bestehen in der Regel aus Fahrern, Ärzten, medizinischem Fachpersonal und Verwaltungsmitarbeitenden.

> Alle Einrichtungen in der Region, in denen Personen mit der höchsten Impfpriorität leben oder arbeiten, wurden im Vorfeld vom Gesundheitsamt kontaktiert. Einen genauen Plan, wann welche Einrichtung von einem Impfteam besucht wird, gibt es aber noch nicht. Das hänge von den Rückmeldungen der Einrichtungen, der Terminkoordination und der Verfügbarkeit des Impfstoffs ab, so ein Sprecher des Landratsamtes Rhein-Neckar. Bisher könne man daher auch noch keine Aussage dazu treffen, bis wann alle Einrichtungen bearbeitet werden. In Heidelberg zumindest waren demnach noch keine mobilen Impfteams unterwegs. dns