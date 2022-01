> Michail Paweletz wurde 1965 in Heidelberg geboren. Er wuchs in Ziegelhausen auf, spielte Fußball bei der DJK und machte Judo beim Polizeisportverein Heidelberg (PSV). Nach dem Abitur am Bunsen-Gymnasium studierte er Violine in Hamburg und Essen. Nach seinem Abschluss begann er in der Hansestadt als Nebenjob, im Radio zu moderieren. Darüber kam er 1995 auch als Sprecher zu den Zentralnachrichten des NDR-Hörfunks. Bei NDR Kultur war er ab demselben Jahr Moderator, machte Beiträge und Reportagen. Er gehörte zu den ersten Präsentatoren der Sendung "Klassik à la carte", bei der er über mehrere Jahre hinweg prominente Studiogäste aus der Kultur interviewte. Seit 2004 gehört Paweletz zum Team der Tagesschau-Sprecher, unter anderem beim Nachtmagazin, seit 2009 ist er Moderator bei Tagesschau24. Seit diesem Jahr ist er gemeinsam mit Susanne Stichler Hauptmoderator der Nachmittagsausgaben der Tagesschau im Ersten Deutschen Fernsehen.