> Michaela Huber, Jahrgang 1952, arbeitet als Traumatherapeutin in niedergelassener Praxis in Kassel. Bei einem Trauma handelt es sich um eine schwere seelische Verletzung, die die Folge eines außergewöhnlich belastenden persönlichen Erlebnisses sein kann. Die auch als Ausbilderin in Traumabehandlung tätige Psychologin ist 1. Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Trauma und Dissoziation (DGTD) und erhielt 2008 das Bundesverdienstkreuz für ihre Arbeit mit traumatisierten Menschen. Bevor sie Therapeutin wurde, war sie Redakteurin bei der Zeitschrift "Psychologie heute" sowie beim damaligen Süddeutschen Rundfunk in Heidelberg. Letzte Veröffentlichungen: "Transgenerationale Traumatisierung" (2012) und "Der Feind im Inneren" (2013). ark