Über zwei Wochen lang hat im Frühsommer eine Brandserie das Elsenztal in Atem gehalten. Insgesamt wurde fünf Mal Feuer gelegt:

> Am 30. April beginnt die Serie in Eschelbronn, ein Nachbarort von Meckesheim. Dort geht gegen 18.30 Uhr eine 18 Quadratmeter große Gartenhütte aus Holz in Flammen auf. Laut Anklage werden Hausmüll und Altöl als Brandbeschleuniger benutzt. Die Feuerwehr kann nur noch die rauchenden Überreste löschen. Der Schaden beträgt rund 3000 Euro.

> Am 7. Mai brennt es dann gegen 19 Uhr in der Nähe des Meckesheimer Ortsteils Mönchzell. Eine Jagdhütte im Neckargemünder Weg im Gewann Neurott ist ebenfalls nicht mehr zu retten, sie brennt komplett ab. Die 50 Feuerwehrleute können noch mehrere Gasflaschen aus der Hütte bringen und ein Übergreifen auf den Wald verhindern. Es entsteht ein Schaden von rund 75.000 Euro. Laut Anklage wird das Feuer mit Benzin aus Kanistern aus der Hütte gelegt. Die Täter nehmen zwei Kisten Bier aus der Hütte mit. Bereits am 1. Mai sollen sie die Hütte aufgebrochen haben und damals drei Kisten Bier mitgenommen haben.

> Am 12. Mai wird gegen 18.30 Uhr ein Bauwagen bei Wiesenbach in der Verlängerung der Vorstädter Straße in Brand gesetzt - und zwar laut Anklage mit drei Ein-Liter-Behältern Altöl, die die Täter mitbringen. Der Wagen wird ganz zerstört. Der Schaden beträgt dieses Mal rund 500 Euro.

> Am 14. Mai hält sich der Schaden beim Brand eines Wetterunterstandes aus Holz für Wanderer in der Luisenstraße in Meckesheim in Grenzen. Laut Anklage wird dieser gegen 21 Uhr mit Altöl übergossen und angezündet. Doch es brennt nicht richtig. Der Gemeinde Meckesheim entsteht ein Schaden von rund 300 Euro.

> Am 15. Mai brennt es zum letzten Mal. Gegen 21.30 Uhr geht in der Nähe des Buchenhofs im Gewann "Otterklinge" zwischen Eschelbronn und Meckesheim eine Waldhütte komplett in Flammen auf. Ein Übergreifen auf Bäume kann wieder verhindert werden. Laut Anklage wird Benzin als Brandbeschleuniger eingesetzt. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro. (cm)