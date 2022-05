> Der Maulwurf-Trail ist eine rund 2,5 Kilometer lange Mountainbike-Strecke. Sie verläuft vom Epfenbacher Kraichgaublick bis zum Römerbrunnen mehrheitlich auf Spechbacher Gemarkung durch den Wald. Gebaut wurde der Trail etwa seit dem Jahr 2019 vom "Buddelteam", einer privaten Radler-Gruppe, die die Strecke in ihrer Freizeit pflegt. "Wir räumen Äste weg, beseitigen Sturmschäden, sägen in Absprache mit dem Förster Bäume weg", erklärt Christian Poslon vom "Buddelteam". Dabei würde nur Material aus dem Wald benutzt: Erde, Wurzeln, Äste. "Wir machen nichts kaputt", betont Poslon. Seit 2020 ist der Trail offiziell vom Forstamt genehmigt. Entlang der Strecke, die laut Poslon nicht breiter als einen Meter ist, finden sich kleine Steilkurven, Senken oder Berg- und Tal-Fahrten. Junge und alte Mountainbike-Fahrer nutzen den Maulwurf-Trail als Sportstätte. "Die Leute kommen von überall her", berichtet Poslon vom Zulauf. Neben Fahrradfahrern aus Sinsheim, Lobbach oder Spechbach kämen Mountainbiker regelmäßig sogar aus Mannheim zum Trail nach Spechbach. Details zum Trail finden sich im Internet unter www.trailforks.com/trails/maulwurftrail-301478/ lesa