Jetzt beteiligen

Das Forum, in dem alle Interessengruppen im Neuenheimer Feld vertreten sind, tagt am Dienstag, 16. Juli, um 18 Uhr öffentlich in der Jugendherberge, Tiergartenstraße 5. Ab sofort können alle Bürger die Entwürfe online kommentieren: www.masterplan-neuenheimer-feld. de. Bis zum 28. Juli können dort Anregungen gegeben werden. Am Ende dieser Masterplan-Phase entscheidet der Gemeinderat, mit welchen Entwürfen weitergearbeitet werden soll.