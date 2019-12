Am Ende steht das Baurecht

Im Neuenheimer Feld sind aktuell mehr als 100 wissenschaftliche Institute, Zentren und Kliniken ansässig. Bei der Forschung dominieren die Natur- und Lebenswissenschaften. Darüber hinaus gibt es aber dort rund 100 Unternehmen, darunter auch der Springer-Verlag oder Octapharma. Im angrenzenden Handschuhsheimer Feld gibt es 19 Gartenbaubetriebe im Haupterwerb. Dort werden etwa 200 Hektar Fläche bewirtschaftet.

3400 Einwohner wohnen im Neuenheimer Feld. Dort arbeiten mehr als 15.000 Beschäftigte und 18.000 Studenten. Dementsprechend viel Verkehr gibt es. An der Berliner Straße fahren täglich rund 200.000 Menschen mit ihrem Rad Richtung Campus, auf der Berliner Straße sind 29.000 Autos unterwegs. 6141 Menschen (Stand: 2018) nutzen das Jobticket.

Um die vielfältigen Verkehrsprobleme zu lösen und Universität, Kliniken und wissenschaftlichen Einrichtungen langfristige Entwicklungsperspektiven zu bieten, haben Stadt, Land und Uni gemeinsam den Masterplanprozess aufgesetzt. Aktuell arbeiten vier Planungsteams an den Entwürfen, wie sie sich die Zukunft des Neuenheimer Feldes vorstellen. In der nächsten Stufe wird der Gemeinderat im Mai diejenigen Entwürfe auswählen, die weiter konkretisiert werden sollen. Am Ende steht dann der Masterplan, der in Baurecht überführt werden kann. (hob)

Info: Alle Dokumentationen unter ww.masterplan-neuenheimer-feld.de.