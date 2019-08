Marcus Zeitler wurde am 13. März 1975 in Heidelberg geboren und wuchs in Leimen auf. Nach der Realschule besuchte er die Julius-Springer-Schule in Heidelberg, die er mit der Fachhochschulreife beendete.

Nach vier Jahren bei der Bundeswehr mit einem sechsmonatigen Auslandseinsatz beim Kampfmittelräumdienst in Bosnien absolvierte Zeitler die Ausbildung zum Verwaltungswirt bei der Großen Kreisstadt Leimen.

Dort war er zunächst für die Öffentlichkeitsarbeit sowie den Gemeinderat zuständig und leitete fünf Jahre lang das Betriebsamt der Stadt Leimen.

Im Jahr 2007 wurde CDU-Mann Zeitler in Schönau zum Bürgermeister gewählt - mit gerade einmal 37 Stimmen Vorsprung auf den langjährigen SPD-Bürgermeister Philipp Krämer. 2015 wurde er bei zwei Mitbewerbern mit 86 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt.

Zeitler war bisher zudem Vorsitzender des Abwasserzweckverbandes Steinachtal und Vorsitzender des Gemeindeverwaltungsverbands Schönau. Seit 2004 gehört er dem Kreistag des Rhein-Neckar-Kreises an, seit 2016 ist er Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes.

Zeitler hat zwei Töchter im Alter von neun sowie elf Jahren und ist geschieden. Er lebt mit seiner Partnerin Birgit zusammen. In seiner Freizeit schnürt er gerne die Fußballschuhe. (cm)