> Marc Chagall gehörte zu den bedeutendsten und populärsten Malern des 20. Jahrhunderts. Er wurde 1887 im heutigen Weißrussland in eine arme jüdisch-orthodoxe Familie geboren. Chagall, der an der Sankt Petersburger Kunstakademie abgelehnt wurde, ging 1910 nach Paris, wo er bald zur Boheme gehörte. Seine Kollegen nannten ihn damals schon "den Dichter", noch heute firmiert er als "Malerpoet", zumal er sich keinem zeitgenössischen Malstil zuordnen lässt. Frankreich sollte sein Lebensmittelpunkt bleiben - auch wenn er sich 1941 vor der drohenden Verfolgung in die USA retten musste.

Neben seinen Bildern, die in der russischen Volkskunst wurzeln und oft Szenen aus dem jüdischen "Schtetl" zeigen, entwarf Chagall Kirchenfenster, unter anderem in Mainz. Neun Fenster schuf er für die Kapelle St. Stephan, an denen er bis zu seinem Tod 1985, mit 97 Jahren, arbeitete. Ende 2017 ersteigerte ein russischer Sammler das Bild "Les Amoureux" für 28,5 Millionen Dollar - bisheriger Rekord für ein Chagall-Bild. Die sieben Radierungen im Unirektorat kosten längst nicht so viel: Solche Edel-Drucke sind ab 1000 Euro zu haben. hö