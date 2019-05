> Im Juli 2007 fing Manuel Just, damals 28 und zuvor Kämmerer in Rauenberg, als Bürgermeister von Hirschberg an. Er hatte sich im ersten Wahlgang mit 56,3 Prozent der Stimmen gegen vier Mitbewerber durchgesetzt. > 2015 trat er erneut zur Bürgermeisterwahl in Hirschberg an. Er war einziger Kandidat und wurde mit 97,9 Prozent im Amt bestätigt.

> Am 10. Juni 2018 gewann Just in Weinheim im ersten Wahlgang die Wahl zum Oberbürgermeister mit einem Ergebnis von 68,4 Prozent der Stimmen. Hier kandidierten sieben Bewerber. ans