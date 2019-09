Zur Person

> Mahatma Gandhi wurde zwölf Mal für den Friedensnobelpreis nominiert, zuletzt in seinem Todesjahr 1948. Da der Preis nicht postum verliehen werden kann, entschied das Komitee, in jenem Jahr keinen Preis zu vergeben.

> Nach Gandhis Tod schuf Nehru, häufig mit Bezug auf den "Vater der Nation", einen modernen Staat auf Grundlage der Strukturen und Institutionen der Briten.

> Noch in der Gegenwart wird Mahatma Gandhi in Indien als Nationalheld verehrt. Sein Geburtstag, der 2. Oktober, ist einer von drei indischen Nationalfeiertagen.

> Die indische Regierung verleiht seit 1995 den Gandhi-Friedenspreis.

> Martin Luther King, Sprecher der Bürgerrechtsbewegung in den USA, war von Gandhi geprägt; auch die Folk-Sängerin Joan Baez bezog sich auf ihn.

> In Südafrika beriefen sich Nelson Mandela und der Afrikanische Nationalkongress (ANC), dessen Name an den INC angelehnt ist, bis zum Massaker von Sharpeville auf Gandhi und kämpften mit seinen Mitteln.

> Philip Glass komponierte im Jahr 1980 die Oper Satyagraha, die von Gandhis Werdegang handelt.

> Das Leben des Mahatma Gandhi wurde 1982 von Richard Attenborough unter dem Titel "Gandhi" verfilmt. Die Hauptrolle spielte Ben Kingsley; der Film wurde mit acht Oscars prämiert.