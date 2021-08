> Der Bau der "Neuen Parkmitte" begann im Oktober 2020. In einem ersten Bauabschnitt bis 2023 wird das zwischen Pflanzenschauhaus und Kutzerweiher vorgesehene Areal umgestaltet. Es entsteht eine Unterwasserwelt, die dem Besucher auf seinem Rundgang die beeindruckende Artenvielfalt in Seen, Flüssen und den Meeren dieser Welt vermittelt. Darüber ist ein Restaurantbereich geplant. Ebenfalls geplant sind eine begehbare Freiflugvoliere, die als filigrane Seilnetzkonstruktion in die Dachfläche eingelassen ist, sowie eine neue, größere Pinguinanlage. Das Schmetterlingshaus wird zu einem Südamerikahaus erweitert und zeigt künftig die Flora und Fauna dieses Kontinents. Der erste Bauabschnitt umfasst ein Areal von 1,89 Hektar.

Der Bereich des ehemaligen Wirtschaftshofs zwischen Pflanzenschauhaus und Pinguingehege, der bislang rein intern genutzt wurde und nicht zugänglich war, steht künftig den Besuchern als zusätzliche Fläche zur Verfügung. Wirtschaftsgebäude, die bisher im Park lagen, werden im Zuge des Umbaus in den Außenbereich verlegt. Dadurch wird die Gesamtparkfläche erweitert – ohne eine Veränderung der äußeren Parkgrenzen. Die Umsetzung eines neuen Ensembles aus Grüner Schule und Freizeithaus, das am südöstlichen Ufer realisiert werden soll, wird erst nach der Buga in einem zweiten Bauabschnitt angegangen. Die Pläne zur Umgestaltung des Parkzentrums rund um das südliche Ende des Kutzerweihers betreffen insgesamt mit beiden Bauabschnitten eine Fläche von circa 3,6 Hektar – das sind etwa acht Prozent der Fläche des Luisenparks. ven