Hintergrund

In den Jahren 1938 und 1939 wurde am Rand von Seckenheim in der Nähe des Neckars die so genannte "Loretto-Kaserne" mit sieben Verwaltungsgebäuden errichtet. Nach 1945 wurde die Kaserne von der US-Army übernommen und in Hammonds Barracks umbenannt. Von 1961 bis 1982 beheimatete die Liegenschaft die Nato- Armeegruppe Mitte. Zurzeit nutzt die Bundeswehr dort noch ein Gebäude. Das übrige Kasernengelände wurde 2011 von den US-Streitkräften an die Bima zurückgegeben. Im südlichen Teil des Geländes befinden sich noch große unbebaute Flächen. ger