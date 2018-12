Ablauf des Verfahrens

Das Ermittlungsverfahren wurde nach der Festnahme des Autoaufbrechers Anfang November 2017 und dem Diebstahl dreier Fahrzeuge in Mannheim wenige Tage später zunächst von der Ermittlungsgruppe "Eigentum" der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg beim Polizeipräsidium Mannheim geführt.

Weitere Recherchen ergaben, den Verdacht auf "organisierte Kriminalität", sodass eine Ermittlungsgruppe zwischen der EG "Eigentum" und dem Dezernat "OK" gebildet wurde. Aufgrund weiterer Taten im Landkreis Heilbronn Anfang Februar 2018, übernahm die Staatsanwaltschaft Heilbronn das Ermittlungsverfahren in seiner Gänze am 5. April 2018.

Wie sich weiter herausstellte, waren die Verdächtigen äußerst mobil und nicht nur in Deutschland, sondern auch in den angrenzenden Ländern Niederlande und Belgien unterwegs. Gemeinsam mit Europol, die bereits frühzeitig eingeschaltet waren und mit Unterstützung von Eurojust, wurden die Ermittlungen ausgeweitet und am 07. September 2018 ein sogenanntes "Joint Investigation Team, kurz "JIT" gebildet.

Ein "JIT" ist eine gemeinsame Ermittlungsgruppe, die auf europäischer Ebene, unter Beteiligung von Behörden mehreren Ländern an einem konkreten Fall auf Zeit zusammenarbeitet. Dies selbstverständlich auch in finanzieller und logistischer Hinsicht. (pol)