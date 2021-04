Lieferando ist Teil des Netzwerks des Onlineanbieters "Just Eat Takeaway". Das Unternehmen ging 2020 aus dem Zusammenschluss der niederländischen Firma "Take away" und der dänischen Firma "Just Eat" hervor. Laut Website agiert das Unternehmen in 23 Ländern weltweit. Je nach Land hat der Anbieter einen anderen Namen – in Deutschland eben Lieferando. In den vergangenen Jahren hat Lieferando in Deutschland die Liefer-Konkurrenten "Foodora", "pizza.de" und "Lieferheld" übernommen.