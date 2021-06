Dreisprung der Frauen

Einen packenden Dreikampf bekamen die 2000 Zuschauer im Eintracht-Stadion im Dreisprung-Finale der Frauen zu sehen. An der Spitze baute Neele Eckhardt-Noack (LG Göttingen) ihre Medaillensammlung weiter aus. Die Dritte der Hallen-EM präsentierte sich in bestechender Form. 14,26 Meter zauberte sie in die Grube – unschlagbar für die Konkurrenz. Doch diese kommt immer besser in Schwung. Kristin Gierisch (TSV Bayer 04 Leverkusen) wurde mit 14,11 Metern Zweite, Platz drei ging mit derselben Weite an Maria Purtsa (LAC Erdgas Chemnitz). (dlv)