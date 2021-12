Eine Abhängigkeit wird gemäß der WHO anhand von sechs Kriterien definiert. Werden mindestens drei Punkte über den Zeitraum eines Jahres erfüllt, gilt man als abhängig.

> Starker Wunsch und/oder Zwang, zu konsumieren;

> verminderte Kontrollfähigkeit (bzgl. Beginns, Menge und/oder Beendigung der Einnahme);

> körperliche Entzugssymptome;

> Toleranzentwicklung (Wirkverlust bzw. Dosissteigerung);

> erhöhter Zeitaufwand und Vernachlässigung anderer Vergnügungen zugunsten des Substanzkonsums;

> fortgesetzter Konsum trotz eintretender Folgeschäden.

