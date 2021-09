Wie gelingt der Einstieg ins Laufen?

Als ich mit dem Laufen begann, war es gut, dass ich nicht allein losgelaufen bin. Ich hatte jemanden dabei, der mir Tipps gab, mich aus meiner Komfortzone holte und motivierte, länger zu laufen, ehe ich die nächsten Schritte im Gehen oder eine Pause machte. Am Anfang sollte jemand mit, der den Spaß am Laufen vermittelt und nicht unbedingt vorauseilt und einen hinterhertrotten lässt. Wenn man eine Pause braucht, sollte man sie sich nehmen – wenn man gehen möchte, sollte man das tun. Der Weg ist das Ziel und man wird immer besser.

Was ist der Reiz der Sportart?

Laufen ist die natürlichste Art der Bewegung und überall möglich. Durch Laufen und Bewegung generell baut man Stress ab und kann neue Energie tanken.

Welche Tipps haben Sie für unsere Leser?

Die richtigen Schuhe sind zum Schonen der Gelenke wichtig. Hier sollte man in einem Fachgeschäft eine Laufbandanalyse machen. Das Setzen von realistischen Zielen ist auch wichtig: nicht gleich mit einem Marathon starten, sondern erst einmal zwei Kilometer, dann vielleicht 3,5 usw. Die Zeit sollte keine Rolle spielen, sonst treibt man den Puls zu stark in die Höhe. Wichtig ist, auf die Signale des Körpers zu hören. Zu Beginn werden die Muskeln "zwicken" und es wird Muskelkater geben. Das ist normal, denn die Muskelstruktur passt sich den neuen Beanspruchungen an. adb