Das war mal 1968 geplant

In der Debatte um eine zweite Branich-Zufahrt verweist Hans-Jörg Goerlach gern auf den alten Bebauungsplan von 1968. Tatsächlich ist dort eine zweite Zufahrt ausgewiesen – mit dem Zusatz "teilweise befestigt". Laut Goerlach ist dieser Bebauungsplan immer noch gültig – und damit auch für die Stadtverwaltung bindend. Allerdings geht aus alten Ratsprotokollen hervor, dass damals über die zweite Zufahrt vor allem in Verbindung mit der einst geplanten Umgehungsstraße diskutiert wurde: Heute gibt es zwar den Tunnel, aber in den frühen sechziger Jahren, zu Zeiten Wilhelm Heegers, war geplant – so irrsinnig es klingen mag –, eine Ortsumgehung am Branichhang zur Entlastung der Talstraße zu bauen, und zwar "nördlich des Ortsnetzes". Das hätte geheißen: über den Laubelt und den Blütenweg, also mitten durchs Wohngebiet. Alt-Bürgermeister Peter Riehl erinnert sich noch an die Diskussionen damals, sagt aber auch: "Das niemand gewollt, deswegen wurde auch daraus nichts." (hö)