Eines der Hauptanliegen war der Wunsch nach einem "soziokulturellen Zentrum". Für dessen Betrieb sollen im nächsten Haushalt 150.000 Euro eingestellt werden; umgesetzt werden soll es in Form eines "Kulturdreiecks" in der Bahnstadt zwischen dem Olga-Zentrum (früher Jugendhaus) als Zentralstelle, dem Kulturwerkhaus "Zigarre" und dem Wilhelm-Waiblinger-Haus als Ort der Jugendkultur ("Pop-Büro") und Freien Szene. Die Konzeption hat vier Handlungsfelder: "Gemeinsam gestalten durch mehr Austausch und Kooperation" - "Freiräume schaffen durch bedarfsgemäße Kulturförderung und -verwaltung", "Kulturelle Bildung und Teilhabe stärken durch bessere Vernetzung" und "an der Sichtbarkeit" arbeiten. Der Kulturhaushalt der Stadt liegt derzeit bei mehr als 22 Millionen Euro, der Löwenanteil von über acht Millionen geht dabei an das Theater. Die Kulturkonzeption ist im Internet nachlesbar unter www.heilbronn.de/kulturkonzeption (bfk)