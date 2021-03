Das Polizeipräsidium Heilbronn ist für rund 4400 Quadratkilometer Fläche zuständig und damit das größte Präsidium in Baden Württemberg. Seine rund 1670 Mitarbeiter, darunter 1394 Vollzugsbeamte, sorgen in der Großstadt Heilbronn, dem Landkreis Heilbronn, dem Neckar-Odenwald-Kreis, dem Main-Tauber-Kreis und dem Hohenlohekreis für Sicherheit. Insgesamt leben in den 108 Kommunen dieses Gebietes fast 860.000 Menschen. (rnz)