> Leitung des Kreisimpfzentrums: Volker Link, der zum 1. Januar 2021 die Leitung im Fachdienst Personal hätte übernehmen sollen, wird das Kreisimpfzentrum leiten, das im Obertorzentrum in Mosbach entsteht. Um die Einrichtung zu betreiben, werden laut Roland Burger, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Kreistags, etwa 60 Personen benötigt – auch nicht-ärztliches Fachpersonal. Wer sich einbringen möchte, kann sich per E-Mail (kiz-mfa@neckar-odenwald-kreis.de) an das Landratsamt wenden. "Wir sind zuversichtlich, dass wir zum 15. Januar – wenn wir den Impfstoff bekommen – loslegen können", so Burger.

> Frank Fischer verabschiedet: Der stellvertretende Kreisbrandmeister Frank Fischer, der vor fünf Jahren diesen Posten übernommen hatte, ist im Oktober aus dieser Funktion ausgeschieden. Burger dankte Fischer in Abwesenheit für das Engagement.

> Ehrenamtliche Richter ausgewählt: Als ehrenamtliche Richter des Neckar-Odenwald-Kreises wurden Gabriele Csik (Waldbrunn), Jenny Damico und Manuel Difloé (beide Hardheim), Dr. Stefanie Englert (Elztal), Mark Fraschka (Mosbach), Adam Frey (Neunkirchen), Karlheinz Graner (Haßmersheim), Achim Johmann (Billigheim), Anne-Katrin Kämmer (Ravenstein), Angelika Kirchgeßner (Buchen) und Norbert Schneider (Mosbach) ausgewählt. Diese Schöffen nehmen als gleichberechtigte Richter an Strafverfahren teil. Sie sollen das Vertrauen der Bürger in die Justiz stärken und eine lebensnahe Rechtsprechung garantieren.

> Wirtschaftsplan der Digeno: "Als gesunde Einrichtung des Kreises" bezeichnete Roland Burger die Digeno, die Dienstleistungsgesellschaft des Neckar-Odenwald-Kreises. Sie soll Bürger beim Wiedereinstieg ins Berufsleben unterstützen. Dementsprechend war es am Montag lediglich eine Formsache, den Landrat damit zu ermächtigen, den Wirtschaftsplan der Kreiseinrichtung festzusetzen. Für 2021 plant die Digeno mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis.

> Digitale Sitzungen: Der Kreistag hat am Montag einstimmig die Hauptsatzung des Neckar-Odenwald-Kreises angepasst, um im neuen Jahr Sitzungen ohne persönliche Anwesenheit der Mitglieder zu ermöglichen. Dies sei wichtig, weil man aktuell "mit einer Sieben-Tage-Inzidenz im 160er-Bereich dem Hotspot bereits näher" sei als noch vor wenigen Wochen, erklärte Roland Burger, der die Sitzung leitete. Man wolle jedoch so lange wie möglich an analogen Sitzungen festhalten. Bei 50 Stimmberechtigten im Kreistag plus Vertretern der Verwaltung könne eine digitale Sitzung schnell unübersichtlich werden.

> Abfallgebühren auf dem Prüfstand:Die Abfallgebührensatzung der KWiN, die Anfang des Jahres in Kraft getreten ist, wird aktuell vor Gericht geprüft. Die Verwaltung sieht ebenfalls an mehreren Stellen Nachbesserungsbedarf. So beschloss das Gremium einstimmig, die Eigentümer von Ferienhäusern zu entlasten, eine Regelungslücke, bei der ein Gewerbebetrieb mit einem Privathaushalt als Müllgemeinschaft auftritt und so seine Grundgebühr einspart, zu schließen und die Härtefallregelung beim Anschluss- und Benutzungszwang zu streichen.

> Landratswahl: Der Landrat soll am Mittwoch, 30. Juni, bei einer Kreistagssitzung in Schwarzach gewählt werden.

> Buslinien gebündelt: Der Landkreis bündelt den Stadtbusverkehr Walldürn sowie zwei Linien zwischen Seckach und Walldürn, um das Gesamtpaket gemeinsam ausschreiben zu können. Man erwarte dadurch eine deutliche Verbesserung der Preise, so Burger. "Außerdem bietet die Bündelung kleinen Unternehmen in der Region eine bessere Chance." jam