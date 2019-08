Der Krähbuckel gehört zu Bammental. Über ihn führt die Bundesstraße B 45 im Abschnitt zwischen Wiesenbach und Mauer. Der "Krähbuckel" war bis vor einigen Jahren in der Region ein Synonym für viele und schwere Unfälle. Im Jahr 2012 beispielsweise verunglückte der damalige Hoffenheimer Profifußballer Boris Vukcevic schwer. Auch tödliche Unfälle ereigneten sich hier bereits. Im Jahr 2013 reagierten die Behörden schließlich: Die Parkbucht am Krähbuckel wurde geschlossen, es wurden "Fähnchen" zwischen den Fahrspuren aufgestellt und viele Warnschilder angebracht, um die Aufmerksamkeit der Autofahrer zu erhöhen. Außerdem wurde das Tempolimit bei Nässe auf 50 Kilometer pro Stunde gesenkt. Vor drei Jahren wurde dann noch die Fahrbahn abgefräst, um sie griffiger zu machen. All diese Maßnahmen zeigten Erfolg. cm