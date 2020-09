> Das Fahrrad ist in Heidelberg das mit Abstand wichtigste Verkehrsmitteln – und seine Bedeutung nimmt weiter zu. Das zeigt die Trendanalyse, die die Stadtverwaltung dem Gemeinderat vorgelegt hat. Die Zahl der Radfahrer, die an einer der vier Zählstellen im Stadtgebiet registriert wurden, ist von 2016 bis 2019 demnach um zehn Prozent gestiegen. Den größten Zuwachs (20 Prozent) gab es dabei in der Mannheimer Straße in Wieblingen. In der Gaisbergstraße, die gerade zur Fahrradstraße wurde, sind 15 Prozent mehr Radler unterwegs, an der Ernst-Walz-Brücke neun Prozent mehr. Den geringsten Anstieg (3 Prozent) gab es in der Plöck. Hier ist die Zahl der Radfahrenden jedoch schon seit Jahren enorm hoch.

> Das Kraftfahrzeug verliert dagegen weiter an Bedeutung – wenn auch nur langsam. Laut Stadtverwaltung ist das Kfz-Verkehrsaufkommen in den letzten Jahren in etwa gleich geblieben – trotz des Bevölkerungswachstums in der Stadt. Die Zahlen sind zwar mit Vorsicht zu genießen, da sie zum Teil hochgerechnet wurden. Bei sieben von 22 Zählstellen wurde jedoch ein signifikanter Rückgang verzeichnet, bei dem Rest gab es nur leichte Schwankungen in beide Richtungen. dns