> Der Konzertfilm, moderiert von TV-Moderatorin Clarissa da Silva, ist ab diesem Mittwoch, 12. Mai, 18 Uhr, kostenlos abrufbar unter https://www.youtube.com/watch?v=H4EHzXkBWj0 Am 18. Mai, 20.15 Uhr, heißt es dann auch "Prime Time HHN – talk & music". Durch das neue Talk-Format der Hochschule Heilbronn mit Persönlichkeiten der Region und Livemusik führen die beiden Professorinnen Sabine Boos und Annett Grossmann (beide HHN). Die Teilnahme ist kostenfrei. Formlose Anmeldung per E-Mail an gleichstellung@hs-heilbronn. (bfk)