> Studium: Konrad Beyreuther studierte Chemie an der Ludwig-Maximilians-Universität München, wo er 1968 auch promovierte. Seine Doktorarbeit betreute der Chemie-Nobelpreisträger Adolf Butenandt.

> Professur: Im Anschluss wechselte Beyreuther an das Institut für Genetik der Universität zu Köln, wo er sich 1975 habilitierte. Von 1978 an hatte er in Köln eine Professur für Genetik inne, ehe er einem Ruf an das Zentrum für Molekulare Biologie der Universität Heidelberg (ZMBH) folgte. Dem ZMBH gehörte er von 1987 bis 2007 an, darunter drei Jahre als dessen Leiter.

> Netzwerk: Von 2006 an baute der Wissenschaftler das Netzwerk Alternsforschung (NAR) auf; bis heute ist er Mitglied des NAR-Direktoriums. Als Staatsrat für Lebens- und Gesundheitsschutz war Beyreuther von 2001 bis 2006 Mitglied der baden-württembergischen Landesregierung.

> Ehrungen:Neben zahlreichen wissenschaftlichen Auszeichnungen erhielt Beyreuther das Bundesverdienstkreuz (2004) sowie den Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg (2014).