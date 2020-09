"Wir hinken hinterher" - Trotz Millionen-Vergabe für Kita: Kritik von Gemeinderat

Der Rohbau steht, das Richtfest fand kürzlich statt – am Donnerstagabend hat der Neubau der Kita im Sportzentrum einen weiteren wichtigen Schritt genommen: In der Sitzung des Gemeinderats vergaben die Bürgervertreter sechs Gewerke im Wert von insgesamt rund 1,26 Millionen Euro. Damit stieg der Auftragswert der in diesem Jahr vergebenen Arbeiten für die zunächst sechsgruppig geplante Einrichtung auf über vier Millionen Euro an. Insgesamt soll die Kita rund 6,8 Millionen Euro kosten. "350.000 Euro stehen noch aus, bisher konnten wir den Kostenrahmen ungefähr einhalten", berichtete Bauamtsleiter Oliver Busch auf Nachfrage von Albrecht Schütte (CDU/BV).

Um die Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen kümmert sich die Firma Janssen aus Heidelberg für rund 165.000 Euro. Die Trockenbauarbeiten werden von der Sat Gebäudesanierung GmbH aus Worms für rund 267.000 Euro durchgeführt. Bammentaler Firmen hatten aufgrund der Größe des Auftrags kein Angebot abgegeben, wie Busch auf Nachfrage von Friedbert Ohlheiser (CDU/BV) erklärte. Die Estricharbeiten verrichtet für rund 66.000 Euro die Firma Öz Bonner Estrichbau aus Bornheim. Die Metallbauarbeiten – beim Kita-Holzbau geht es hier im wesentlichen um Außentreppen und Fluchtwege – gehen für 176.000 Euro an die Firma BG Industrieservice aus Sinsheim. Die Firma Salamon aus Heidelberg freut sich über den Auftrag für die Tischlerarbeiten über rund 218.000 Euro. Die Ausschreibung für die Elektroinstallationsarbeiten war nun im zweiten Versuch erfolgreich und geht für rund 373.000 Euro an die Meckesheimer Firma Gembe Elektrotechnik.

Nachdem alle Arbeiten einstimmig zugewiesen waren, durchbrach Rainer Stetzelberger (CDU/BV) die Eintracht im Gremium. "Wir hinken mit der Vergabe hinterher", kritisierte er. Nach der Fertigstellung des Rohbaus passiere fast einen ganzen Monat lang nichts auf der Baustelle. "Wir verlieren Zeit, über die die Eltern der zu betreuenden Kinder nicht glücklich sein werden", so Stetzelberger. "Es sind keine kritischen Gewerke mehr dabei, wir sind handlungsfähig", verteidigte sich Busch. Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsbau legen Anfang Oktober los. Die Fertigstellung der Kita ist laut Busch weiter für April 2021 geplant (bmi)