Osterburken

> Online-Gottesdienste: Ab Sonntag, 29. März, übertragen im Kirchenbezirk Adelsheim-Boxberg vier Gemeinden Online-Gottesdienste: Osterburken, Hardheim/Höpfingen, Sennfeld / Leibenstadt / Korb sowie Neunstetten. Die Gemeinden Hardheim/Höpfingen und Osterburken dienen dabei als Stützpunkte für Bezirksgottesdienste mit jeweils unterschiedlichen Pfarrern. Die Gottesdienste aus Osterburken werden dabei (außer von Gründonnerstag bis Ostermontag) um 10.30 Uhr übertragen, die aus Hardheim / Höpfingen ab etwa 11.30 Uhr.

> Sonntag, 29. März: Online-Gottesdienst mit Pfarrer Philipp Tecklenburg aus Schillingstadt / Schwabhausen / Windischbuch.

> Palmsonntag, 5. April: Online-Gottesdienst mit Pfarrer Dr. Dietmar Reizel aus Ravenstein.

> Gründonnerstag, Karfreitag und Osternacht: Online-Gottesdienst mit Pfarrer Thomas Schnücker.

> Ostersonntag: Der Ostergottesdienst mit Dekan Rüdiger Krauth aus der Kirche in Hirschlanden wird auf dem Osterburkener YouTube-Kanal übertragen

> Glocken laden ein zum Gebet: Ab sofort läuten abends die Glocken etwas länger, nämlich circa 15 Minuten. Nach der Zeitumstellung wird ab Sonntag, 29. März, das Glockenläuten um 19 Uhr sein und lädt zum Gebet ein.

> Licht der Verbundenheit: In Leibenstadt regte der Kirchengemeinderat sowie eine entsprechende katholische Initiative an, täglich ab 19 Uhr eine brennende Kerze sichtbar ins Fenster zu stellen – auch verbunden mit einem Gebet – als Zeichen der Solidarität und der Verbundenheit der Christen miteinander.

> Offene Kirche: An den Sonntagen sind die Kirchen von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Einzeln oder in Familiengruppen kann man zur Meditation und zum Gebet in die Kirche kommen. Handzettel mit entsprechenden Texten liegen aus. ahn