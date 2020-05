> Die einzelnen Kindergärten machten folgende Angaben: Arche Noah: 14 Kinder derzeit in der Notbetreuung, ab Montag 18 weitere, dann bis maximal 40 Kinder, 10 von 12 Erzieherinnen einsetzbar, Regenbogen: 13 derzeit, ab Mo. 15 dazu, bis maximal 30 Kinder, 8 von 10 Erzieherinnen, St. Elisabeth: 20 derzeit, 12 dazu bis zu 32, 12 Erzieherinnen, St. Josef: derzeit 35 Kindergarten, 10 Krippe, dazu 3, 17 von 20 Erzieherinnen, St. Maria: 18 Kinder, dazu 12 Kinder plus individuell zu beurteilende Einzelfälle , in der Krippe bis 5 Kinder, 11 von 15 Erzieherinnen verfügbar, Altes Badhaus, Rosenturm, je 50 Prozent der Vor-Corona-Zeit, Waldkindergarten: Eröffnung verzögert sich weiter. (fhs)