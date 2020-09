Der Verein "Los Amigos": 1998 gründete Ida Garaycochea mit Schülern und anderen Mitstreitern an der Albertus-Magnus-Schule in Viernheim eine Projektgruppe, die durch Kuchenverkauf oder Solidaritätsläufe Spenden für die Kinder in Peru sammelte. 2006 wechselte sie an das Lampertheimer Lessinggymnasium und setzte dort ihr Anliegen fort, Schüler fürs Thema zu sensibilisieren. Im Jahr 2014 folgte die Gründung eines eingetragenen gemeinnützigen Vereins, den "Los Amigos – Hilfe für kranke Kinder in Peru". Die 20 bis 25 Mitglieder sind weit verstreut, helfen von Freudenstadt oder Zwickau aus. nip