Katharina Schulze, 36, machte sich früh mit ihrem Engagement gegen den Ausbau des Münchner Flughafens einen Namen. Im bayerischen Landtag ist die Innenexpertin seit 2017 Ko-Fraktionschefin der Grünen. Schulze ist in Freiburg im Breisgau geboren und in Herrsching am Ammersee aufgewachsen.