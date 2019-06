> Eine Kampfhundesteuer, wie sie in anderen Städten und Gemeinden üblich ist, gibt es in Leimen nicht. Das erklärt Bernd Veith, Leiter der Kämmerei, auf RNZ-Nachfrage. Die Definition "Kampfhund" sei schwierig. In Leimen werde deshalb nur eine "normale" Hundesteuer in Höhe von 96 Euro erhoben, die sich beim Besitz eines weiteren Hundes entsprechend auf 192 Euro verdoppele. Zum Vergleich: In Heidelberg beträgt die Hundesteuer 108 Euro, eine Kampfhundesteuer gibt es auch hier nicht. Anders in Leimens Nachbargemeinde Nußloch, wo Halter von "Kampfhunden" 324 Euro berappen müssen. Verhaltensgeprüfte und als unbedenklich eingestufte Hunde zahlen den Standardsatz von 72 Euro. Eppelheim fordert 510 Euro für "Kampfhunde" ein, in Dossenheim sind es sogar 618 Euro. Die reguläre Hundesteuer liegt in Eppelheim bei 81 Euro und in Dossenheim bei 99 Euro.