> "Kammermusik Plus" ist eine Konzertreihe, die seit der Saison 2018/ 2019 von der "Heidelberger Frühling gGmbH" veranstaltet wird. Doch auch zuvor war die Musikreihe fester Bestandteil im Heidelberger Veranstaltungskalender: Ins Leben gerufen wurde sie von der 1945 gegründeten Gesellschaft der Musik- und Kunstfreunde Heidelberg. Das erste Konzert fand 1946 in der Alten Aula der Universität Heidelberg statt. Der Saal des historischen Hochschulgebäudes blieb das Wohnzimmer der Kammermusikreihe – auch als die "Gesellschaft der Musik- und Kunstfreunde" sich 2018 auflöste und das Programmformat an die "Heidelberger Frühling gGmbH" übertrug. Erst die Corona-Pandemie erzwang einen Umzug.

> In der Saison 2020/2021 sind bis zum 8. Juni neun Konzerte von Künstlern aus Großbritannien, Frankreich, England, Russland und den USA geplant. Den Auftakt macht das britische Streicherquartett "Marmen Quartet" am 15. September. Die nächsten Konzerte finden am 13. Oktober und am 17. November statt. Erst tritt der französische Pianist Adam Laloum auf, einen Monat später dann das ebenfalls französische Trio "Zadig". lesa