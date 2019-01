Der Schulkindergarten St. Theresia im Kindergartenweg 1 ist Teil der St.- Bernhard-Schule des Kinder- und Jugenddorfs Klinge und bietet Kindern ab drei Jahren mit emotionalen und sozialen sowie sensomotorischen und sprachlichen Entwicklungsverzögerungen eine gezielte Förderung.

> Zur Aufnahme: Eltern melden ihr Kind an. Der Besuch im Schulkindergarten ist freiwillig und erfolgt nach Zustimmung durch das Schulamt. Es wird kein Beitrag erhoben.

> Belegung: Die Kinder kommen aus dem ganzen Landkreis, von Haßmersheim bis Hardheim. Es werden zwei Gruppen angeboten, in denen jeweils maximal zwölf Kinder betreut werden. In der Mäusegruppe sind die Drei- bis Fünfjährigen, in der Igelgruppe die Fünf- bis Siebenjährigen.

> Beschäftigte: Um die Kinder kümmern sich der Leiter des Kindergartens, Bernd Grimm, fünf Erzieherinnen, zwei FSJler und zeitweise eine Sonderpädagogin.