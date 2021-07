Die Jüdisch-Muslimischen Kulturtage bieten bis zum 5. September ein sehr vielfältiges Programm. So findet am 18. Juli in der Hochschule für Jüdische Studien ein Workshop zum Thema "Wie ich werde, wer ich bin – Zur Rolle der Selbstreflexion in der Identitätsfindung" statt. Um Erfahrungen und den Umgang mit Vorurteilen und Antisemitismus geht es am 12. August bei einem Film- und Gesprächsabend auf der Sommerbühne unter dem Titel "Masel Tov Cocktail".

Weitere Veranstaltungen im Internet unter www.karlstorbahnhof.de/jmkt/