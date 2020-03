Am Rheinauhafen werden Traktoren von John Deere verladen. Jede Woche rollen hier 400 Landmaschinen aufs Schiff. Foto: Kreutzer

Werk in Mannheim: Im Mannheimer John Deere Werk sind rund 2800 Mitarbeiter beschäftigt, auf dem Mannheimer Campus sind es 3400. Hier laufen jedes Jahr etwa 30.000 Traktoren vom Band. Neunzig Prozent sind für den Export bestimmt, zehn Prozent für Deutschland. Außerdem ist am Standort Lindenhof das Kompetenzzentrum für die Entwicklung der 5er und 6er Baureihe sowie die Bereichsleitung Europa untergebracht. An sieben deutschen Standorten beschäftigt das Unternehmen 6900 Mitarbeiter. Mannheim ist die größte John Deere Fabrik außerhalb der USA. Weltweit hat der Konzern 90 Fabriken.

Weltmarktführer: John Deere ist weltweit Marktführer für landwirtschaftliche Traktoren. Zur Produktionspalette gehören aber auch Feldhäcksler, Mähdrescher, Bau- und Forstmaschinen sowie Maschinen für die Rasen- und Grundstückspflege. Das Thema Digitalisierung bestimmt die Zukunft der Präzisionslandwirtschaft und macht die Landmaschinen zu fahrenden Computern mit maßgeschneiderten Displays und automatischen Lenksystemen.

Umsatz: Weltweit erreichte John Deere zuletzt Umsatzerlöse in Höhe von 39,258 Milliarden US-Dollar. Mit Landmaschinen und Maschinen für Rasen- und Grundstückspflege setzte der Konzern 23,666 Milliarden US-Dollar um. In Deutschland (Landmaschinen und Maschinen für Rasen- und Grundstückspflege) erreichte John Deere Umsatzerlöse in Höhe von 4,722 Milliarden Euro.