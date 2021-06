Johannes-Diakonie

Die Johannes-Diakonie ist ein soziales Dienstleistungsunternehmen mit den Schwerpunkten Behindertenhilfe, Gesundheit und Medizin, Bildung und Ausbildung sowie Jugend- und Altenhilfe. Sie leistet an rund 30 Standorten Assistenz für Menschen mit geistiger Behinderung oder einer psychischen Erkrankung. Das Unternehmen beschäftigt etwa 3000 Mitarbeiter und bietet ein Angebot an pädagogischen, pflegerischen, therapeutischen, medizinischen, berufsbildenden, psychologischen und am Bedarf orientierten Hilfen an. Im badischen Raum, von Wertheim im Norden bis Lahr im Süden, unterhält die Johannes-Diakonie unterschiedliche Wohnangebote. smi