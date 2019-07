Johan Holten (geb. 1976 in Kopenhagen) ist seit 2011 Direktor der Staatlichen Kunsthalle Baden-Baden. Der engagierte Ausstellungsmacher war von 1994 bis 1998 Profi-Tänzer in Hamburg, bevor er in Berlin Kunstgeschichte und Kulturwissenschaften studierte. In Heidelberg leitete er von 2006 bis 2011 den Heidelberger Kunstverein, wo er international beachtete Ausstellungen kuratierte. Sein Programm wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem 2009 mit dem Preis der Arbeitsgemeinschaft deutscher Kunstvereine. Am 1. September 2019 wird er neuer Direktor der Kunsthalle Mannheim, nachdem seine Vorgängerin Dr. Ulrike Lorenz an die Klassik Stiftung Weimar wechselte. Johan Holten ist verheiratet und hat zwei Kinder. (rnz)