IT-Spezialist mit 900.000 Nutzern

Mosbach. (lah) Als Jürgen Kletti 1977 in einer Dachwohnung in Dallau die MPDV Mikrolab GmbH gründete, ahnte er sicher noch nichts vom späteren Erfolg seines Unternehmens. Anfangs beschäftigte sich MPDV mit der Programmierung von Mikroprozessoren und der Entwicklung kundenspezifischer Rechnersysteme. 1984 realisierte das Unternehmen bereits erste Projekte zur Maschinendatenerfassung und entwickelte von nun an Softwarelösungen für Fertigungsbetriebe. Daraus entstand Ende der 80er-Jahre die erste Standardsoftware für Fertigungsmanagement: Hydra.

MPDV wuchs schnell. Erst wurden neue Räumlichkeiten im Industriepark Neckarelz bezogen. Nur ein paar Jahre später folgte der Neubau im Römerring in Diedesheim, der wiederum bald um einen weiteren Bau erweitert wurde. Ein stetiger Anstieg der Mitarbeiterzahlen und die zunehmende Internationalisierung wurden im Jahr 2012 durch die Gründung der Niederlassung in Shanghai gekrönt. Bereits in den vorangehenden Jahren fasste MPDV in den USA und in Singapur Fuß. Und auch in Deutschland ist MPDV an mehreren Standorten vertreten – darunter Hamm, Oftersheim bei Heidelberg, Heimsheim bei Stuttgart und München.

Auch wirtschaftlich glänzt MPDV durch ein stetiges und eigenfinanziertes Wachstum, wovon die erneute Erweiterung der Firmenzentrale in Mosbach zeugt: Im September 2017 feierte MPDV sowohl das 40-jährige Bestehen als auch die offizielle Einweihung des neuen und dritten Gebäudes am hiesigen Standort.

Rund 500 Mitarbeiter an 13 Standorten in Deutschland, China, Luxemburg, Malaysia, der Schweiz, Singapur und den USA beschäftigt die MPDV-Unternehmensgruppe heute. Täglich nutzen mehr als 900.000 Menschen in über 1400 Fertigungsunternehmen aller Größen und Branchen die innovativen Lösungen von MPDV. Diese ermöglichen es, Produktionsprozesse effizienter zu gestalten und dem Wettbewerb so stets einen Schritt voraus zu sein.

Fast 45 Jahre nach der Gründung im Dachgeschoss hat eine neue Generation die Verantwortung im Unternehmen: Nathalie-Lorena Kletti als Geschäftsführerin, Jürgen Petzel als Geschäftsführer Sales und Thorsten Strebel als Geschäftsführer Products & Services.