Die Pandemielage in Schriesheim

Schriesheim. (hö) Ordnungsamtsleiter Achim Weitz berichtet von "extrem hohen Werten", gerade in der letzten Woche, als der Inzidenzwert unglaubliche 647 erreichte – fast drei Mal so hoch wie beim Höhepunkt der zweiten Welle kurz vor Weihnachten 2020 (227). Nach Tagen mit steigenden Werten hat sich die Kurve mittlerweile wieder etwas abgeflacht: "Der Gipfel ist, so hoffe ich, erreicht worden", so Weitz auf RNZ-Anfrage. Besondere Schwerpunkte sind beim Infektionsgeschehen nicht auszumachen, und eine Erklärung für das im Moment besonders hohe Infektionsgeschehen könne er auch nicht geben: "Vorher ist Schriesheim ganz gut durch die Pandemie gekommen, jetzt sind offenbar wir mal dran." Deswegen schließt sich auch Weitz dem wiederholten Impfappell von Bürgermeister Hansjörg Höfer an, er geht aber noch – wie Sebastian Cuny in diesem Interview – einen Schritt weiter: "Man sollte unbedingt jetzt alle seine Kontakte einschränken!"

Aktuelle Werte vom Mittwochmorgen

> Neuinfektionen (an einem Tag): 7

> Aktive Fälle: 110

> Verstorbene: 12

> Sieben-Tage-Inzidenz: 473 (Kreis: 415)

Bisherige Höchststände

> Neuinfektionen: 22 (27. November)

> Aktive Fälle: 138 (4. Dezember)

> Sieben-Tage-Inzidenz: 647 (3. Dezember)