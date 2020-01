> Die Einrichtung des International Welcome Centers (IWC) wurde im Dezember 2013 vom Gemeinderat beschlossen. Bereits 2012 wurde das Interkulturelle Zentrum (IZ) gegründet. Standort des IWC ist das Kesselhaus der ehemaligen Landfriedschen Tabakfabrik an der Bergheimer Straße. Im Erdgeschoss gibt es einen Multifunktionsraum, der für Veranstaltungen des IZ vorgesehen ist, aber auch für Besprechungen und Konferenzen der Ausländerbehörde sowie für gemeinsame Aktionen mit Netzwerkpartnern genutzt werden kann. Auf der Eingangsebene ist für die Ausländerbehörde ein Service-, Empfangs- und Wartebereich eingerichtet. Persönliche Beratungen finden in den Räumen in der ersten Etage statt. Die Büros verteilen sich auf das Kesselhaus und den Mittelbau-Ost. Die Geschäftsstellen des Jugendgemeinderates und des Ausländerrates/Migrationsrates befinden sich ebenfalls auf dem Gelände. Insgesamt stehen für die genannten Funktionen und die rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter etwa 520 Quadratmeter Fläche zur Verfügung. Ursprünglich sollte das IWC bereits im Oktober 2014 eröffnet werden. Jedoch führten Statikprobleme und der Fund von Schienen bei der Sanierung zu Verzögerungen. So dauerte es bis Dezember 2016, bis die neuen Räume voll genutzt werden konnten. Die offizielle Eröffnung fand im März 2017 statt. ste