In Deutschland leben rund 7,8 Millionen schwerbehinderte Menschen. Behinderungen treten vor allem bei älteren Menschen auf: So ist ein Drittel der schwerbehinderten Menschen 75 Jahre und älter. 44 Prozent gehörten der Altersgruppe von 55 bis 74 Jahren an. Zwei Prozent sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren.

Mit 88 Prozent ist der überwiegende Teil der Behinderungen durch eine Krankheit verursacht. Drei Prozent sind angeboren. Nur ein Prozent der Behinderungen führt auf einen Unfall oder eine Berufskrankheit zurück.

Körperliche Behinderungen haben 59 Prozent. Bei 25 Prozent sind innere Organe betroffen, bei 12 Prozent sind Arme und/oder Beine in ihrer Funktion eingeschränkt, bei weiteren 11 Prozent Wirbelsäule und Rumpf. In fünf Prozent der Fälle liegt Blindheit oder eine Sehbehinderung vor. Vier Prozent leiden unter Schwerhörigkeit, Gleichgewichts- oder Sprachstörungen. cen