> Harrison ist eine rund 11.000 Einwohner zählende Kleinstadt im US-Bundesstaat Ohio nahe der Großstadt Cincinnati. Im Herbst 2019 wurde bekannt, dass die Gemeinde Meckesheim auf beidseitigen Wunsch mit der US-Kleinstadt eine Partnerschaft einzugehen gedenkt. Die offizielle Unterzeichnung des Vertrags hätte im Mai in Meckesheim im Beisein einer Delegation aus Harrison erfolgen sollen, Corona-bedingt musste dieser Termin jedoch auf unbestimmte Zeit verschoben werden. "Wir warten nun erst einmal die weitere Entwicklung der Lage ab", erklärte Bürgermeister Maik Brandt auf RNZ-Nachfrage. Man stehe in ständigem Kontakt mit der dortigen Verwaltung und einzelnen Unternehmern. "Die Covid-19-Zahlen sind dort auf einem gleichbleibend hohen Niveau", weiß Brandt. Die Sorge vor den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie sei auch in Harrison groß: "Segnungen der sozialen Marktwirtschaft wie zum Beispiel das Kurzarbeitergeld sind dort unbekannt." Um die Partnerschaft auch in Corona-Zeiten lebendig zu halten, plane die Karl-Bühler-Schule derzeit eine "Brieffreundschaft" mit Schülern der Harrison Junior School. lew