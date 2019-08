Das richtige Bremsen in Gefahrensituationen haben die elf RNZ-Leser am Mittwoch auf dem ADAC-Trainingsgelände üben können. Eindrucksvoll machte Trainer Gerhard Grolig dabei deutlich, wie sich der Bremsweg je nach Tempo verändert. Denn der reine Bremsweg ist bei einer Geschwindigkeit von 70 Kilometern pro Stunde doppelt so lang wie bei Tempo 50. Auf griffiger, trockener Fahrbahn sind das 24 statt zwölf Meter. Steigt die Geschwindigkeit, verlängert sich der Bremsweg im Quadrat: Die Verdoppelung der Geschwindigkeit ergibt den vierfachen Bremsweg.