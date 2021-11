Mobiles Impfteam der Stadt- und Landkreis-Kliniken (SLK) kommt ab Dienstag, 23. November, nach Eppingen. Von da an finden bis Weihnachten regelmäßig dienstags Corona-Schutzimpfungen in der Stadthalle am Berliner Ring statt. Von 10 bis 17 Uhr sind Erst-, Zweit- und Drittimpfungen mit den Vakzinen von Biontech, Moderna und Johnson & Johnson ohne Voranmeldung möglich. Außerdem findet am Freitag, 26. November, ebenfalls von 10 bis 17 Uhr, eine Sonderaktion in der Stadthalle statt. Mitzubringen sind der Personalausweis und möglichst auch die Krankenkassenkarte und der gelbe Impfpass.

Dieses Angebot richtet sich an alle, die sich gegen das Corona-Virus impfen lassen wollen, ist nicht wohnortgebunden und kostenlos. Die Stadt stellt auf ihrer Homepage www.eppingen.de Einwilligungserklärung, Anamnesebogen sowie ein Aufklärungsblatt zum Download bereit. Diese Unterlagen sollten ausgefüllt und unterschrieben zum Impftermin mitgebracht werden, um die Arbeit des Impftermins zu erleichtern und Zeit zu sparen.