Zwei Leserinnen loben Impfteam im Pfaffengrund

Beim Impfen kann auch alles glatt gehen. Das zeigen zwei Reaktionen von Leserinnen. Sie haben im Kreisimpfzentrum in Heidelberg-Pfaffengrund, das von der Stadt Heidelberg betrieben wird, positive Erfahrungen gemacht. Ingrid Schmitt ließ der Redaktion einen Brief zukommen. Die Heidelbergerin hat ihn mit der Hand geschrieben:

"Ich bin 98 Jahre alt und hatte endlich meinen ersten Impf-Termin. Es war dort alles bestens organisiert und hat gut geklappt. Zur Anmeldung im Container muss man eine hohe Stufe bewältigen. Das konnte ich nicht schaffen. Ein Bundeswehrsoldat am Eingang fragte, ob er mich hochheben dürfe, das mache er bei seiner Mutter auch immer. Natürlich durfte er, ich war ja froh, dass er mir half. Genauso hat er mich später wieder runtergesetzt. Die Bundeswehr (es waren dort mehrere Soldaten) macht so für uns alle einen tollen Einsatz. Aber nicht nur die. Angefangen bei dem Shuttlebus-Fahrer, über alle Hilfskräfte, das Pflegepersonal bis einschließlich den Ärztinnen und Ärzten waren alle überaus freundlich und hilfsbereit. Es wurde auch gelacht und gescherzt, und man hatte den Eindruck, sie machen ihren Job nicht nur, weil sie müssen, sondern mit Herz! Ihnen gehört ein ganz großes Dankeschön."

Eine Leserin aus Mauer schrieb für ihren 82 Jahre alten Mann, der im Februar seine Impfungen erhalten hatte. "Es klappte beide Male ’wie am Schnürchen’", so ihre "gute Nachricht" an die RNZ.