> In der IHK Kaufkraft-Studie werden alle Orte mit mehr als 10.000 Einwohnern im IHK-Bezirk berücksichtigt. Bei der einzelhandelsrelevanten Kaufkraft handelt es sich um den Teil des verfügbaren Nettovermögens, das für Einkäufe zur Verfügung steht. Also nach Abzug der fixen Kosten für Wohnen oder Mobilität (Miete, Auto, Bahnticket, Versicherungen und so weiter). Beim Einzelhandelsumsatz werden Apotheken beispielsweise miteinbezogen, Tankstellen allerdings nicht. Auch der Versand- und Internethandel ist in den ortsbezogenen Ziffern nicht enthalten.

Die wichtige Zentralitätskennziffer zeigt die Attraktivität eines Einkaufsorts an und gibt Auskunft darüber, inwieweit der örtliche Einzelhandel in der Lage ist, überörtliche Kundschaft anzuziehen oder die örtliche zu binden. Ein Wert über 100 bedeutet eine überdurchschnittliche Attraktivität, ein Wert unter 100 eine unterdurchschnittliche Attraktivität.

Der Wert 100 heißt, dass Kaufkraft weder ab- noch zufließt. Rechnet man die gewachsene Bedeutung des Online-Handels mit ein, dann bedeutet erst eine Kennziffer von rechnerisch 114,3 ein Gleichgewicht zwischen Kaufkraftabfluss und Kaufkraftzufluss.

Nur wer also bei der Zentralitätskennziffer oberhalb von 114,3 liegt, zieht auch tatsächlich Kaufkraft aus dem Umland an. hab