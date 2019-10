"Igel haben immer weniger Lebensraum"

Wir haben uns mit Sven Jensen, einem der Vorstände der "Haus- und Wildtierrettung Neckartal-Odenwald & Greifswald/Ostsee" mit Sitz in Schönbrunn über die Rettung der Igel unterhalten. Er gibt auch Tipps, was man machen kann, um den stachligen Gesellen das Leben und den Winterschlaf zu erleichtern.

Herr Jensen, ab wann beginnt ein Igel den Winterschlaf und wie muss er darauf vorbereitet sein?

In der Regel beginnt für Igel der Winterschlaf im November, sobald sich die Bodentemperaturen um den Gefrierpunkt bewegen. Sollte der Herbst allerdings ungewöhnlich warm ausfallen, kann sich dies auch in Richtung Dezember verschieben. Wichtig ist, dass der Igel sich ein ausreichendes Fettpolster angefressen hat. Igel, die im November weniger als 500 Gramm auf die Waage bringen, sind definitiv zu dünn und benötigen in jedem Fall Hilfe, wobei dass wirklich die absolute Untergrenze ist. Einige Experten sprechen hier sogar von 600 bis 700 Gramm Mindestgewicht. Eine kleine Hilfestellung: Anfang Oktober hat ein Jungigel Untergewicht, wenn er unter 200 Gramm wiegt; Mitte Oktober lautet die Zahl unter 300 Gramm; Ende Oktober unter 400 Gramm. In all diesen Fällen ist in der Regel Hilfe notwendig, da die Igel bereits zu dünn sind, um über den Winter zu kommen.

Hatte die "Haus- und Wildtierrettung Neckartal-Odenwald & Greifswald/Ostsee" in den vergangenen Jahren viele Igel-Einsätze und ab wann wird es jetzt wieder losgehen?

Igel-Einsätze haben wir immer sehr viele und eigentlich das ganze Jahr über. Im Frühling und Sommer sind es vor allem verletzte Igel, Ende Herbst und im Winter meistens Igel, die nicht genug Fettreserven für den Winterschlaf haben.

Sind Igel heute mehr bedroht als früher?

Der Lebensraum für Igel wird leider zunehmend weniger, dies liegt nicht zuletzt auch daran, dass ein Igel in "gepflegten Gärten" kaum Unterschlupf oder Nahrung findet. Da aber sehr viele Gartenbesitzer genau diese Art von Ziergarten bevorzugen stellt dies natürlich ein Problem dar, von den Steingärten mancher Häuser gar nicht zu sprechen. Aber natürlich ist auch die zunehmende Bebauung und die intensive Bewirtschaftung der Landschaft ein Grund warum der Lebensraum für Igel immer kleiner wird. So steht der in Europa verbreitete und bei uns landläufig einfach als Igel bezeichnete Braunbrustigel unter anderem in Bayern bereits auf der Roten Liste.

Welche Art von Igel-Notfällen gehen bei Ihnen ein?

Hier sind in den Sommermonaten vor allem Verletzungen durch Rasentrimmer und Mähroboter hervorzuheben. Im Herbst und Winter sind es dann meistens Igel, die zu dünn für den Winterschlaf sind sowie kranke Tiere oder Igel, die durch Zerstörung ihres Schlafplatzes aus dem Winterschlaf gerissen wurden und dann einen neuen Schlafplatz suchen. Aber auch Igel die in Gartenteiche fallen und verwaiste Igelkinder sind keine Seltenheit.

Was genau machen Sie mit den Igeln? Wo bringen Sie sie hin?

Wir arbeiten mit Igel-Auffangstationen zusammen, insbesondere mit der Igelhilfe Neidenstein. Dort werden die Igel aufgepäppelt und bei Bedarf in Zusammenarbeit mit erfahrenen Tierärzten medizinisch versorgt. Gerade in den Wintermonaten sind diese Auffangstationen aber natürlich sehr stark ausgelastet.

Was können Menschen tun, um den Igeln zu helfen? Darf man Igel überhaupt anfassen oder füttern?

Wenn jemand etwas für unsere heimischen Igel tun möchte dann ist das effektivste einfach mal faul sein und den Garten mal Garten sein lassen. Je weniger man seinen Rassen mäht und Laub- und Reisighaufen entfernt, um so mehr Unterschlupfmöglichkeiten finden Igel. Und natürlich ist in einem naturbelassenen Garten auch das Nahrungsangebot für Igel entsprechend groß. Damit hilft am übrigens nicht nur Igeln, sondern auch vielen anderen Tieren und Insekten.

Also am Wochenende lieber mal mit der Familie einen Ausflug machen, als den Garten zu pflegen, das ist eine Win-Win Situation. Wenn ein Igel verletzt ist oder man im November oder Dezember einen deutlich zu dünnen Igel findet sollte man diesen auf jeden Fall sichern, am besten in einem kleinen Karton, und dann umgehend eine Tierschutzorganisation benachrichtigen. Das Anfassen macht dem Igel dabei in der Regel weniger aus als dem Menschen (lacht: Stichwort Stacheln).

Wenn ein Igel bei Eis und Schnee draußen herumläuft, ist dieser ebenfalls hilfsbedürftig.

Info: Weitere Informationen, wie man einen Igel im Notfall selbst aufpäppeln kann, gibt es auch unter www.pro-igel.de