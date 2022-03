> Wechsel am 1. April: Hundsdörfers Nachfolger ist Ludwin Monz, der noch bis Jahresende 2021 Vorstandschef der börsennotierten Carl Zeiss Meditec AG war. Er gilt als Experte für Hochtechnologie und Innovation mit Kapitalmarkterfahrung.

> Viel Potenzial: Nach Studium und Promotion in Physik an der Universität Mainz folgten das National Institute of Standards and Technology in Gaithersburg, USA und die Gesellschaft für Schwerionenforschung GSI, in Darmstadt. 1994 trat Monz bei Zeiss ein."Die Heidelberger Druckmaschinen AG ist für mich ein Aushängeschild des deutschen Maschinenbaus", kommentiert er seine neue Aufgabe. "Ich sehe ein enormes Zukunftspotenzial in der breiten Kompetenz der Mitarbeitenden, der weit verzweigten globalen Organisation und der traditionsreichen Marke."