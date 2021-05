Aktuell werden bundesweit geschätzt zehn Millionen Hunde als Haustiere gehalten, Tendenz steigend. Nach Auskunft der Stadt Eberbach sprechen auch die Zahlen vor Ort für eine seit Ende 2019 wachsende Beliebtheit der Vierbeiner. Rückschlüsse auf einen Zusammenhang mit der Corona-Pandemie lässt der Zuwachs an Hundehaltungen allerdings nicht zu. Bis Ende 2019 wurden in Eberbach Steuern für 750 Hunde gezahlt: 680 Erst- und 70 Zweithunde. Ende 2020 hatte sich diese Zahl auf 763 erhöht: 695 Erst- und 68 Zweithunde. Inzwischen — Stand Mai 2021 — tragen 794 Hunde die Eberbacher Steuerplakette: 720 als Erst-, 74 als Zweithunde. Damit gibt es in Eberbach heute 44 Tiere mehr als vor der Pandemie. (jbd)